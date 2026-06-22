Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 21 Junio 2026: Ganadores Sorteo Especial Día del Padre

El tercer domingo de este mes se celebra el Día del Padre en México y la Lotería Nacional (Lotenal) le rinde homenaje con una rifa que entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor. En N+ te compartimos la lista de ganadores del Sorteo Especial 313 de este 21 de junio de 2026.

Sesenta mil billetes participan en esta edición del Sorteo Especial de la Lotería Nacional que tiene lugar una vez al mes, y para la cual se realiza una transmisión en directo.

Si aún no estás familiarizado con este tipo de Juegos Tradicionales de la Lotería Nacional, puedes revisar la dinámica del Sorteo del Día de las Madres que se celebró en mayo 2026.

Y aunque el mes está a unos días de llegar a su fin, aún puedes consultar el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Junio 2026 y decidir si es tu momento de tentar a la suerte y comprar un "cachito".

¿Cuánto ganas en el Sorteo Especial del Día del Padre de Lotería Nacional?

Tal como te adelantamos, el Sorteo Especial de la Lotería Nacional entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor, pero únicamente si compraste dos series, es decir 40 "cachitos". El costo de una serie es de 1,200 pesos.

Mientras que si invertiste sólo en un billete o "cachito", cuyo costo es de 60 pesos, puedes ganar hasta 675 mil pesos.

El premio depende completamente del número de boletos que hayas decidido comprar.

¿Dónde ver el Sorteo Especial 313 de Lotería Nacional de Hoy?

Ahora que sabes cuánto podrías obtener, debes conocer cómo puedes ver en vivo la transmisión del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de este 21 de junio de 2026.

Es necesario que entres al canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), y ubiques la pestaña "En Directo". Posteriormente debes dar clic en el video "Sorteo Especial no. 313 Día del Padre".

Resultados Lotería Nacional Hoy: Ganadores Sorteo Especial 313 Día del Padre

Los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer los billetes que resultaron premiados en el sorteo de hoy.

A continuación se enlistan los números ganadores y premios del Sorteo Especial de este 21 de junio de 2026, por el Día del Padre.

EEl número 20266 obtiene premio de 27,000,000 pesos

El número 48491 obtiene premio de 3,000,000 pesos

El número 10696 obtiene premio de 400,000 pesos

El número 22487 obtiene premio de 400,000 pesos

El número 57235 obtiene premio de 400,000 pesos

El número 15931 obtiene premio de 400,000 pesos

El número 28287 obtiene premio de 200,000 pesos

El número 30021 obtiene premio de 200,000 pesos

El número 19143 obtiene premio de 200,000 pesos

El número 42300 obtiene premio de 200,000 pesos

El número 06138 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 42055 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 49118 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 19496 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 50971 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 55071 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 03531 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 38022 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 59758 obtiene premio de 127,000 pesos

El número 29839 obtiene premio de 127,000 pesos

¿Dónde ver los resultados de la Lotería Nacional de Hoy en línea? Lista Oficial

La lista completa con todos los ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 21 de junio la puedes hallar tanto en los puestos de venta, como al hacer clic en este enlace de Consulta de Ganadores del Sorteo Especial 313. Sólo debes seguir los siguientes pasos:

Selecciona el mes del Sorteo, en este caso Junio 2026.

Da clic sobre la imagen de referencia del Boleto del Sorteo Especial 313 por el Día del Padre 2026.

SARR