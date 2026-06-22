Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 21 Junio 2026: Ganadores Sorteo Especial Día del Padre

Conoce la lista completa de ganadores del Sorteo de Lotería Nacional de este domingo Día del Padre, y quién se llevó el premio mayor por 27 millones de pesos

Lotería Nacional Resultados Hoy 21 de Junio 2026. Sorteo Especial da 27 millones de pesos¿Y si hoy es tu oportunidad de ganarte 27 millones de pesos con la Lotería Nacional? Conoce a los ganadores del Sorteo Especial 313. Foto: Cuartoscuro.

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Resultados Sorteo Especial 313 por Día del Padre: Lista de Ganadores Lotería Nacional Hoy 21 de Junio 2026