¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional 14 de Junio 2026?

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1749 de la Lotería Nacional este domingo 14 de junio 2026 con otro cachito coleccionable del Álbum Retro y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 7 millones de pesos.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Superior 2886, realizado el pasado viernes 12 de junio de 2026.

Lista de premios del Sorteo Zodiaco 1749 de Lotería Nacional

El premio mayor de la Lotería Nacional 14 de junio 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 14 de junio?

El Sorteo Zodiaco 1749 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Leo 1605, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie única de este boleto fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Geminis 9088 y Capricornio 9189. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional 14 de junio cayeron en los siguientes lugares:

Geminis 9088. La serie única de este boleto fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora a la C. Alejandra Sánchez Sánchez.

Capricornio 9189. El billete premiado se vendió en canales electrónicos.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1749 fueron para Sagitario 3775 y Libra 5848, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Sagitario 3775. La serie única se distribuyó en la Agencia Expendedora en Los Mochis, Sinaloa.

Libra 5848. La serie única se vendió en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla.

¿Cómo checar boleto y la lista de premios de Lotería Nacional 14 de junio?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1749 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1749.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 14 de junio 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 14 de junio de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP