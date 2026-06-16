Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 16 de Junio 2026: Ganadores del Sorteo Mayor 4016

Este martes 16 de junio de 2026 se celebra el Sorteo Mayor 4016 que entrega 21 millones de pesos al ganador del premio mayor. La ceremonia de resultados de la Lotería Nacional inicia a las 20:00 horas y en N+ te compartimos la lista completa con todos los billetes premiados de hoy.

El Sorteo Mayor 4016 de la Lotería Nacional rinde homenaje al 120 aniversario de la Sociedad de Arquitectos y se celebra en el Teatro Nacional, ubicado en la Ciudad de México.

Sin embargo, para aquellos que compraron su "cachito", pero no tendrán oportunidad de ver la ceremonia del Sorteo Mayor se habilita una transmisión en directo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) para seguir la transmisión en vivo.

Paso a paso, cómo ver el Sorteo de la Lotería Nacional hoy

Para poder seguir la transmisión en punto de las 20:00 horas, es necesario que entres desde una computadora, tablet o celular a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

Ahí debes seleccionar la opción de Juegos Tradicionales -categoría del Sorteo Mayor-, y ubicar la pestaña "En Directo". Finalmente da clic en el video con la leyenda "Sorteo Mayor 4016: 120 Aniversario de la Sociedad de Arquitectos".

Como te adelantamos, la ceremonia iniciará en punto de las 20:00 horas, y serán los Niños Gritones de la Lotería Nacional los encargados de dar a conocer los números premiados de la noche.

Para que te familiarices con la dinámica de la ceremonia, puedes consultar los Resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco del Domingo 14 de Junio de 2026, así como los ganadores del Sorteo Mayor 4015.

Resultados Lotería Nacional 16 de Junio 2026: Lista con TODOS los Ganadores del Sorteo Mayor 4016

En N+ hacemos un listado con todos los números de los billetes premiados durante la noche de este martes 16 de junio de 2026.

Después de las 20:00 horas podrás localizar aquí cada uno de los números ganadores, así como el premio que obtuvieron.

El número 17433 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 03594 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 36186 obtiene premio de 900, 000

El número 33001 obtiene premio de 240, 000

El número 56607 obtiene premio de 240, 000

El número 44101 obtiene premio de 240, 000

El número 35214 obtiene premio de 240, 000

El número 50295 obtiene premio de 120, 000

El número 07224 obtiene premio de 120, 000

El número 04298 obtiene premio de 120, 000

El número 23420 obtiene premio de 120, 000

El número 14946 obtiene premio de 120, 000

¿Cuánto puedes ganar en la Lotería Nacional de hoy 16 de Junio 2026?

El Sorteo Mayor es una de las rifas de la Lotería Nacional que se celebra los días martes, dado que también hay los viernes y domingos. Acá te compartimos el calendario de Sorteos de Junio 2026 por si te animas a comprar "cachito".

Se lleva a cabo en tres series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18,760 premios. Pero los premios dependen de si compras "un cachito" o una serie, y aquí te explicamos cómo funciona:

Si adquiriste tres series, puedes ganar el monto total del premio mayor: 21 millones de pesos.

Si adquiriste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un "cachito" del Sorteo Mayor, puedes ganar 350 mil pesos.

De modo que el premio que obtienes está directamente relacionado a cuántos "cachitos" o billetes de la Lotería Nacional compraste.

SARR