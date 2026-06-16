Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 16 de Junio 2026: Ganadores del Sorteo Mayor 4016

A partir de las 20:00 horas te compartimos la lista completa con los números de los billetes que resultaron premiados este martes durante la ceremonia con los Niños Gritones de la Lotería Nacional

Niña Gritona de la Lotería. Conoce cómo queda el Sorteo Mayor 4016 de la Lotería NacionalConoce la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional de Hoy 16 de Junio 2026 y qué premios obtuvieron. Foto: Cuartoscuro.

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