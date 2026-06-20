Sorteo Lotería Nacional Hoy 19 de Junio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Llegamos al fin de semana en que se celebra el Día del Padres y para los que participaron en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar resultados de la Lotería Nacional en vivohoy 19 de junio 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2887.
Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las20:00 horas de este viernes 19 de junio (tiempo del centro de México).
No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.
¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?
El boleto ganador del premio mayor es el número ,que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.
Para el segundo lugar, con número , también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.
¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 19 de junio 2026?
Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2887 de este día:
El número obtiene premio de 17,000,000.00pesos.
El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.
El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.
El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.
¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?
La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2887 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.
Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 19 de junio 2026, solo tiene que realizar estos pasos: