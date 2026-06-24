Desarticulan y Detienen a Banda que Extorsionaba a Comerciantes y Bares en Irapuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la captura de la banda que extorsionaba comercios, farmacias, bares y tiendas locales en Irapuato.

La banda extorsionaba a bares y farmacias.Fotos: @FGEGUANAJUATO

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Desarticulan peligrosa banda en Irapuato: extorsionaban a comerciantes con amenazas y disparos. La Fiscalía de Guanajuato logra su captura.

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