Desarticulan y Detienen a Banda que Extorsionaba a Comerciantes y Bares en Irapuato

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en conjunto con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) lograron la captura de una banda de extorsionadores que mantenía bajo asedio a comerciantes en la ciudad de Irapuato.

Ha sido la misma dependencia de Seguridad, quien informó sobre la desarticulación de esta célula delictiva que extorsionaba a comerciantes de diferentes giros en Irapuato, quienes ya obtuvieron las últimas sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo al parte informativo de la Fiscalía, la captura de esta banda se logró tras las indagatorias ministeriales, encabezadas por un agente del Ministerio Público, las cuales demostraron el modus operandi de este grupo criminal que durante los meses de enero y febrero de 2025, afectó a cerca de 20 negocios en el municipio, incluyendo giros como bares, farmacias, carnicerías y misceláneas.

Asimismo, se dio a conocer que la banda operaba al acudir en persona a los establecimientos para entregar notas extorsivas con amenazas y números de contacto; en caso de que las víctimas no se comunicaran de inmediato, los delincuentes regresaban al día siguiente para realizar disparos con armas de fuego contra las fachadas de los locales comerciales.

Es importante mencioar que uno de los casos relevantes ocurrió a principios del año 2025, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta acudieron a un lote de compra venta de autos, donde entregaron al propietario un papel firmado con las siglas de un grupo delictivo exigiéndole comunicarse bajo la advertencia de ser el último aviso.

Al llamar a la línea extorsiva, Brayan José ‘N’ contestó y exigió un pago inicial, bajo la amenaza de incendiar el inmueble si no cumplía. Ante la negativa de la víctima a ceder al chantaje, dos sujetos en motocicleta dispararon contra la fachada del lote dañando un vehículo, agresión que días después se repitió, provocando afectaciones en otro vehículo.

Dan con los extorsionadores y logra detenerlos

Esto provocó que personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía pudiera ubicar y detener a cada uno de los componentes de este grupo delictivo, logrando además el aseguramiento de material probatorio contundente como equipos telefónicos, chips, libretas con anotaciones detalladas de los negocios comerciales, números telefónicos de las víctimas y manuscritos utilizados para las extorsiones.

Asimismo, entre los detenidos, las autoridades compartieron la identificación de ellos, siendo: Ernesto Ulises ‘N’, Rosa María ‘N’, Jesús Ricardo ‘N’, alias “el bombero”, respecto a los dos miembros restantes de la banda, Emili Karla Vaneza ‘N’, alias “la bélica”, y Yojan Alfredo ‘N’, todos ellos vinculados a proceso por el mismo delito.

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