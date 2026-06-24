Localizan sin Vida a Trabajador Desaparecido tras Megafuga en Acueducto de Cd. Victoria

Tras más de 25 horas de búsqueda, autoridades localizaron sin vida a Christian Cárdenas, el trabajador que permanecía desaparecido luego de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua

Localizan sin Vida a Christian, Trabajador de Comapa Desaparecido tras MegafugaFoto: N+

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Tras 25 horas de búsqueda, encuentran sin vida a Christian Cárdenas, trabajador desaparecido por megafuga en acueducto de Cd. Victoria. Un trágico desenlace para sus familiares.

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