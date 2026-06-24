Localizan sin Vida a Trabajador Desaparecido tras Megafuga en Acueducto de Cd. Victoria

Después de más de 25 horas de intensas labores de rescate, autoridades localizaron sin vida a Christian Cárdenas, el trabajador que permanecía desaparecido tras el accidente registrado en las obras de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria.

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este martes, luego de que personal de rescate y trabajadores continuaran inspeccionando la zona donde se registró la megafuga de agua. Para acceder a uno de los puntos de búsqueda, fue necesario cortar un tramo de tubería, encontrando en su interior el cuerpo del trabajador.

Durante toda la jornada, familiares permanecieron en el lugar siguiendo de cerca las labores de búsqueda. Su padre incluso participó en algunos de los recorridos y permaneció junto a los equipos de emergencia esperando noticias sobre su hijo.

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Como resultado de las labores de búsqueda realizadas por personal especializado en las inmediaciones de la planta de rebombeo número uno, ubicada en el kilómetro 28 de la carretera Victoria–Villa de Casas, fue localizado el cuerpo de la persona reportada como… pic.twitter.com/Cjf2VpXjg7 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 24, 2026

Búsqueda de Christian Duro más de 24 Horas

Desde la noche del lunes, más de 30 elementos de Protección Civil Estatal, personal de Comapa, Recursos Hidráulicos y trabajadores especializados participaron en el operativo, luego de que una ruptura en la infraestructura hidráulica provocara una fuerte corriente de agua que arrastró al empleado.

La tragedia conmocionó a trabajadores y familiares, quienes durante horas mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida. Finalmente, la búsqueda concluyó con la localización del cuerpo de Christian, poniendo fin a una angustiosa espera para sus seres queridos.