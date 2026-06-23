DIF Tamaulipas Niega Venta de Productos de Programas Sociales en el Extranjero

La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, señaló que revisó el video en donde se denuncia la venta de harina de maíz con logos del DIF, y dijo que no corresponde a logos actuales.

La funcionaria indicó que el producto no tiene lote, por lo cual no se le puede dar seguimiento.

“En este caso, revisando el video que nos presentan, no corresponde a logos actuales; además, no tiene fecha de caducidad, ni de elaboración, ni lote, lo que nos impide darle un seguimiento, aunque fueran actuales de la ruta que siguió la elaboración y producción de este artículo", Patricia Lara Ayala, Directora DIF Tamaulipas

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. DIF Tamaulipas Descarta la Venta de Productos en el Extranjero

Productos de Programas Sociales Tienen Candados Contra la Venta

Lara Ayala señaló que ese tipo de productos tienen candados que impiden ser comercializados, y que si llega a suceder, se considera un delito.



“Que impiden que sean comercializados; si llega a suceder, se considera un delito, y hay que denunciar conforme a las pruebas que se presenten”, Patricia Lara Ayala, Directora DIF Tamaulipas.