DIF Tamaulipas Niega Venta de Productos de Programas Sociales en el Extranjero

El DIF Tamaulipas afirmó que el producto de harina de maíz exhibido en un video no corresponde a los logos actuales de la institución.

DIF Tamaulipas Niega Venta de Productos de Programas Sociales en el ExtranjeroFoto: @crispd17 | N+

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El DIF Tamaulipas niega la venta de productos sociales. Patricia Lara Ayala explica que los productos no tienen lote ni logos actuales. ¿Es un delito? Descúbrelo.

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