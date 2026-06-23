Pemex y Petrobras Firman Acuerdo de Cooperación para Exploración y Producción de Petróleo

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras firmaron hoy, 23 de junio de 2026, un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos de exploración y producción de petróleo, especialmente en aguas profundas del Golfo de México.

El memorando de entendimiento fue suscrito en Río de Janeiro por la presidenta de la estatal brasileña, Magda Chambriard, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Se trata de un acuerdo que también abarcará aspectos para mejorar la eficiencia en las áreas de refinación y petroquímica.

¿Qué implica la alianza?

De acuerdo con ambos directivos, la alianza es el primer paso hacia una cooperación estratégica y técnica entre las dos mayores petroleras estatales de América Latina.

Entre los aspectos destacados del acuerdo está:

La posibilidad de que Petrobras aporte la tecnología y la experiencia que tiene en la exploración y explotación de crudo y gas en aguas profundas para revitalizar e incrementar la producción de hidrocarburos en la porción mexicana del golfo de México.

Acercamiento de ambas empresas

Magda Chambriard, quien comentó que se trata de una zona con potencial de exploración en aguas profundas, también dio a conocer cómo se generó el acuerdo.

Contó que el interés por estrechar la cooperación surgió tras una conversación con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente contactó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para facilitar el acercamiento entre ambas empresas.

Añadió que equipos técnicos de Petrobras y Pemex ya realizaron visitas recíprocas para iniciar estudios destinados a reforzar la seguridad energética de ambos países.

Aunque comentó que las inversiones y proyectos específicos aún no están definidos ni existe un cronograma para su implementación.

El Memorando de Entendimiento 📃entre #Pemex y @petrobras, representa la voluntad compartida de dos naciones 🇲🇽🇧🇷 que permitirá evaluar y desarrollar proyectos conjuntos en exploración y extracción de hidrocarburos🗼🛢️, con énfasis en aguas profundas, áreas de aceite pesado y… pic.twitter.com/KEdtfIUnOx — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

Beneficio para ambos países

En un comunicado, Pemex añadió que la alianza incluye el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.

Carpio Fragoso, expresó que la firma “abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos; establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica”.

El memorando tiene vigencia por dos años y puede ser renovado, apuntó.

Con información de EFE.

SPB