Pemex y Petrobras Firman Acuerdo de Cooperación para Exploración y Producción de Petróleo

Petróleos Mexicanos y Petrobras firman un memorando de entendimiento para desarrollar proyectos conjuntos; aquí te contamos de qué trata

Firma de acuerdo de cooperación entre Pemex y Petrobras. Foto: X @PemexFirma de acuerdo de cooperación entre Pemex y Petrobras. Foto: X @Pemex

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Pemex y Petrobras unen fuerzas en el Golfo de México para explorar petróleo en aguas profundas. Descubre cómo esta alianza podría transformar la industria energética en América Latina.

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