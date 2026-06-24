Trump Explica Por Qué Puede Suspender Acuerdo de Paz con Irán: ¿Cuál Es el Motivo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia hoy, 24 de mayo de 2026, que pone en riesgo el acuerdo de paz para terminar con la guerra en Irán; aquí te informamos qué dijo el mandatario estadounidense este miércoles.

¿Qué dijo Trump sobre la posible suspensión del acuerdo de paz con Irán?

Trump advirtió que pondrá fin "de inmediato" a las negociaciones de paz, si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz y afirmó que Estados Unidos no ha entregado fondos a la República Islámica.

"Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!", aseguró Donald Trump, en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump agregó que “Estados Unidos no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”.

Agregó que se destinarán “parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos”.

Supervisión de la OIEA, punto clave en acuerdo de paz con Irán

La semana pasada, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía de paso de petróleo y mercancías, para así marcar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

Este martes, Trump dijo que Irán aceptó la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y afirmó estar "100%" seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.

El mandatario republicano insistió en que las negociaciones de paz se romperían de inmediato, si Irán rechaza la supervisión de la OIEA.

En tanto, Irán dijo este miércoles que no tiene previsto permitir inspecciones del OIEA a pesar de las advertencias de Donald Trump y de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre el pronto inicio de las revisiones.

Sobe este tema, Kazem Garibabadi, viceministro de Exteriores de Irán, señaló que cualquier discusión sobre las inspecciones de la OIEA y otros asuntos relacionados con el programa nuclear, solo se abordarán en el marco de un acuerdo definitivo y cuando la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones.

RMT