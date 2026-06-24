Trump Explica Por Qué Puede Suspender Acuerdo de Paz con Irán: ¿Cuál Es el Motivo?

Las revisiones de la OIEA son un punto clave para concretar el acuerdo de paz en la guerra de Irán

Trump en discurso en Pensilvania el 23 de junio 2026Trump en discurso en Pensilvania el 23 de junio 2026. Foto: Reuters

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Trump declara que Estados Unidos no ha entregado fondos a Irán y advierte sobre el fin de las negociaciones si se cobran cargos en Ormuz.

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