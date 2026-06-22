“Vamos a Esperar al Conteo Definitivo”: Sheinbaum sobre Resultado de Elecciones en Colombia 2026

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 22 de junio de 2026, la presidenta abordó el tema de los resultados de las elecciones en Colombia; esto indicó.

Destacó que los datos difundidos hasta el momento corresponden a y recordó que aún falta el proceso oficial de revisión y validación de votos por parte de las autoridades electorales colombianas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Amanece Colombia Tras Triunfo de Aberlardo de la Espriella en Elección Presidencial

"Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México esperamos a que venga el conteo definitivo que puede llegar a los primeros días d agosto y vamos a esperar a felicitar a quien haya obtenido el triunfo".

Los comicios presidenciales en Colombia estuvieron marcados por una competencia muy ajustada entre Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, y Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, sin embargo, son resultados preliminares.

Petro cuestiona algunos resultados preliminares

En medio del proceso de conteo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó inquietudes sobre ciertos formularios utilizados durante la jornada electoral.

A través de redes sociales, el mandatario señaló que algunas actas presuntamente fueron cargadas al sistema sin las firmas correspondientes de los jurados electorales, por lo que pidió revisar esos casos y resolver cualquier inconsistencia mediante los mecanismos legales establecidos.

Petro también enfatizó que la definición oficial de la elección debe basarse en el escrutinio definitivo realizado por las autoridades competentes.

FBPT