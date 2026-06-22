“Vamos a Esperar al Conteo Definitivo”: Sheinbaum sobre Resultado de Elecciones en Colombia 2026

La presidenta habló sobre elecciones en Colombia y lo que hará cuando se den los resultados oficiales

Elecciones colombiaHotel Camino Real Polanco, sede habilitada por el Consulado General de Colombia en la CDMX, para que colombianos puedan votar. Foto: Cuartoscuro

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