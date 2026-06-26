¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 26 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 26 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Querétaro Deja Camioneta Volcada en Pedro Escobedo

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 26 de junio de 2026, las autoridades reportaron problemas o afectaciones en esta importante vía:

08:19 horas: Reducción de carriles en el km 68, dirección CDMX, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

08:25 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 68, dirección CDMX, tras atención de accidente.

Mientras que el jueves 25 de junio se reportaron los siguientes casos:

A las 17:59 horas, del km 125 al 126, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 13:32 horas, en el km 125, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre camioneta, camión y tracto camión.

A las 8:35 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km, 98, dirección Querétaro, por atención de accidente.

A las 8:06 horas, se reportó reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 8:04 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM