¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 26 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Equipos de emergencia atienden un accidente en la México-QuerétaroEquipos de emergencia atienden un accidente en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Viajas por la México-Querétaro hoy? Revisa el estado del tráfico y evita sorpresas en tu trayecto. Infórmate sobre los eventos que afectan la circulación y toma precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tráfico en la autopista México-Querétaro hoy 26 de junio