Niña de 3 Años es Arrollada y Arrastrada por Motocicleta en Parras

Una niña de tres años fue atropellada y arrastrada por una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad en Parras

Niña de Tres Años es Arrollada y Arrastrada por Motociclista en ParrasFoto: N+

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Impactante accidente en Parras: Niña de 3 años es atropellada y arrastrada por motociclista a exceso de velocidad. Autoridades investigan. ¿Qué medidas se tomarán?

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