Niña de 3 Años es Arrollada y Arrastrada por Motocicleta en Parras

Cámaras de seguridad grabaron un accidente el pasado martes 23 de junio sobre la calle Atotonilco en la colonia Independencia en Parras de la Fuente.

El accidente ocurrió cuando un motociclista atropelló a una niña de tres años que jugaba en la calle. Las imágenes muestran como la unidad arrolla y arrastra a la menor al circular a exceso de velocidad.

Luego del accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y tras dar los primeros auxilios, trasladaron a la menor a un hospital de la localidad.

Policía Municipal y tránsito, tomaron conocimiento de lo sucedido y dio inició con las diligencias correspondientes para dar con el paradero del motociclista.

Se abrió una carpeta de las líneas de investigación para definir cargos tanto al conductor así como evaluar la vigilancia por parte de los tutores de la menor.

Niño es arrollado por camioneta en colonia División del Norte en Torreón

Un niño de tres años permaneció hospitalizado en estado grave luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia División del Norte, en Torreón. El menor sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser impactado cuando presuntamente salió de manera repentina a la calle mientras jugaba cerca de su domicilio.

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Familiares lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 16 del IMSS, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.