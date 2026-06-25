Banxico Informa sobre Tasa de Interés: ¿Cómo Queda a partir de Mañana?

Al mediodía de hoy 25 de junio 2026, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la decisión de la Junta de Gobierno en torno a la tasa de interés y reveló como queda a partir de mañana.

Banxico informó que “en el segundo trimestre de 2026, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo similar al del trimestre anterior”.

En cuanto a México, destacó que “desde la pasada decisión de política monetaria, las tasas de interés de valores gubernamentales disminuyeron en la mayoría de sus plazos. El peso mexicano se depreció”.

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¿En cuánto queda la tasa de interés?

De acuerdo con el reporte de Banxico, la Junta de Gobierno decidió mantener la tasa de interés interbancaria a 1 día, con lo cual queda en 6.5%.

La tasa de interés de 6.5% tiene vigencia a partir del 26 de junio de 2026.

"La Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable", reveló el comunicado de Banxico.

Cabe destacar que "los pronósticos de la inflación general se ajustaron a la baja para el segundo trimestre de 2026 debido a niveles menores a los previstos para la inflación no subyacente en ese periodo", según Banxico.