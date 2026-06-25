Sheinbaum Se Reúne con Rey de España para Hablar sobre Importancia de Pueblos Originarios

El rey Felipe VI de España arribó la tarde de este jueves 25 de junio de 2026 a México para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El jefe de Estado español fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a su arribo al país.

Fue el primer encuentro entre la presidenta Sheinbaum y el jefe de Estado español.

La reunión se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", escribió la mandataria tras el término del encuentro.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.



Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de… pic.twitter.com/SUDTere1SG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Por su parte, la cancillería dijo que "México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos".

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI quien, en el marco de su visita oficial a México, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en Palacio Nacional.



México y… pic.twitter.com/Dmre6P2NNb — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2026

Ceremonia protocolaria en Palacio Nacional

En una ceremonia protocolaria, el rey fue recibido en Palacio Nacional por la mandataria previo a su reunión como parte de la "intensificación de las relaciones bilaterales" entre ambos países.

"Viene a México, viene a ver a la Selección Española, a Jalisco. Y como viene a México, pues es un jefe de Estado; ya lo invito a que venga a Palacio Nacional para recibirlo aquí y platicar sobre este tema y otros temas en la relación México-España", dijo ayer la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Encuentro del Rey con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de México.



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La presidenta aclaró que las relaciones bilaterales entre México y España nunca se rompieron, toda vez que estas continuaron en el ámbito del turismo y comercio. "Va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas", refirió.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

Visita oficial del rey de España, Felipe VI. Palacio Nacional https://t.co/oCDTM4rpwQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Rey de España viajará de CDMX a Guadalajara

Luego de que se reúna con la mandataria, el jefe de Estado español hará una escala en la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, donde asistirá al partido España–Uruguay del 26 de junio, en el marco de la Copa Mundial 2026.

AMP