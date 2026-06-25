Sheinbaum Se Reúne con Rey de España para Hablar sobre Importancia de Pueblos Originarios

El jefe de Estado español y la mandataria sostuvieron una reunión en Palacio Nacional para fortalecer la relación bilateral

La presidenta Sheinbaum y el rey de España. Foto: PresidenciaLa presidenta Sheinbaum y el rey de España. Foto: Presidencia
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+