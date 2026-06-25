Imágenes Inéditas Muestran el Lado Más Íntimo de Michael Jackson en su 17 Aniversario Luctuoso

A 17 años de la muerte de Michael Jackson, Getty Images abre su archivo visual para mostrar fotografías poco vistas del Rey del Pop que permiten redescubrir al artista desde una perspectiva íntima y desconocida para la mayoría del público.

Quién Era Michael Jackson Antes de Convertirse en Leyenda

Las imágenes seleccionadas abarcan desde finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta, justo cuando Jackson dejaba atrás su etapa en The Jackson 5 para convertirse en el fenómeno global que el mundo conocería con "Thriller". Son fotografías que muestran al artista en transición: joven, en construcción, lejos del fulgor que vendría después.

La curaduría estuvo a cargo de Bob Ahern, director de Archivo de Getty Images, quien explicó el valor de este tipo de material:

"Nuestro archivo aún guarda historias por descubrir. Cada año, desenterramos y digitalizamos verdaderos tesoros fotográficos que permiten observar la historia de íconos como Michael Jackson desde nuevos ángulos."

El Archivo Fotográfico Más Grande del Mundo Guarda Secretos del Rey del Pop

Getty Images representa una de las colecciones privadas de imágenes más extensas del planeta. Medios, productoras y marcas de todo el mundo recurren a su catálogo cuando buscan material visual histórico. Sin embargo, una parte significativa de ese archivo permanece sin ver,y es precisamente ahí donde están las imágenes más reveladoras de Michael Jackson.

El trabajo de preservación y digitalización que realiza la compañía busca rescatar ese material antes de que se pierda, devolviéndole vida a momentos que, aunque ocurrieron frente a una cámara, nunca llegaron al gran público.

Por Qué Estas Fotos Importan Ahora

El estreno reciente del biopic sobre la vida de Michael Jackson ha vuelto a encender la conversación sobre su legado. Millones de personas en todo el mundo están redescubriendo su historia, su música y su impacto cultural. Así que estas imágenes llegan en el momento exacto para alimentar esa curiosidad con algo genuinamente nuevo.

Ver a Jackson en su etapa más formativa, antes de que la fama lo convirtiera en un símbolo, es una oportunidad que pocas veces se presenta. Las fotos no solo documentan a un artista: reconstruyen, con mayor matiz y profundidad, cómo se forma un ícono.

A 17 años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo uno de los nombres más buscados, más escuchados y más debatidos del entretenimiento mundial. Y mientras el mundo sigue preguntándose quién era realmente detrás del escenario, su archivo visual apenas comienza a responder.

Fotos Inéditas de Michael Jackson

La fotografía documenta los ensayos de los conciertos que Michael Jackson tenía programados en Londres en 2009. Mazur tuvo acceso privilegiado a esa preparación. Lo que entonces era material de trabajo se volvió historia poco después: algunas de las últimas imágenes del artista en un escenario.

Foto: Kevin Mazur / GettyImages

La fotografía fue tomada en Studio 54, espacio donde se concentraba buena parte de la escena creativa de la época. En ese contexto, su figura comenzaba a trascender la música y a ocupar un lugar más amplio en la cultura.

Michael Jackson, Beverly Johnson, Lionel Ritchie,Jackie Jackson, Debbie Allen and Thomas McClarty. Imagen: Louis Myrie / GettyImages

La foto ha aparecido de forma esporádica, pero el momento que documenta sigue siendo poco conocido. Fin Costello la capturó en 1975, durante la visita de The Jackson 5 a Jamaica: un concierto en el Jamaica Stadium donde coincidieron con Bob Marley and the Wailers, con Peter Tosh de regreso en la alineación en una de sus últimas presentaciones con la banda.

Marley y Jackson estaban entonces en trayectorias ascendentes, todavía lejos de su consagración global. La imagen congela ese instante previo: el soul de Motown y el reggae jamaicano en el mismo cuadro, antes de que ambas corrientes redefinieran la música popular a escala internacional.

The Wiz fue su única aparición en pantalla grande, y su estreno señalaba el comienzo de una reconfiguración artística. Esta foto del after party la muestra en un registro cercano y sin artificio, todavía antes de convertirse en la figura monumental que el tiempo consagraría.

La imagen pertenece al archivo de Right On! Magazine, una de las publicaciones más influyentes en la cultura pop afroamericana de los setenta y ochenta. La revista siguió de cerca a Michael Jackson desde sus años con los Jackson 5 hasta su consolidación como solista, alternando sesiones formales con capturas más espontáneas. Esta fotografía es parte de ese registro sostenido: el testimonio visual de un vínculo entre artista y medio que ayudó a construir su lugar en la cultura popular.

La fotografía, del archivo Bettmann, registra el traslado de Michael Jackson al hospital tras las quemaduras que sufrió durante la filmación de un comercial de Pepsi en 1984. El incidente fue ampliamente cubierto en su momento y ha sido señalado, con el tiempo, como un punto de ruptura en su trayectoria.

El valor documental de la imagen va más allá del episodio en sí: el archivo permite revisitarlo desde una distancia histórica, y la foto adquiere nuevas lecturas a medida que evoluciona la conversación en torno a su legado.