Imágenes Inéditas Muestran el Lado Más Íntimo de Michael Jackson en su 17 Aniversario Luctuoso

Estas fotografías inéditas de Michael Jackson revelan momentos poco vistos del Rey del Pop entre finales de los 70 y mediados de los 80.

fotos-ineditas-michael-jackson-17-aniversario-muerteFoto: Kevin Mazur / GettyImages

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Para conmemorar su aniversario luctuoso, te traemos una colección de imágenes inéditas que muestran el lado más auténtico, vulnerable y poderoso de El Rey del Pop.

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Imágenes Inéditas Muestran el Lado Más Íntimo de Michael Jackson en su 17 Aniversario Luctuoso