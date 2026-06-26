Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Autopistas Cerradas en México?

Toma tus precauciones: Aquí te decimos dónde hay bloqueos en carreteras de México hoy

Bloqueo de transportistas en carretera de PueblaBloqueo de transportistas en caseta Atlixco, en Puebla, el 24 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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