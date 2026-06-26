Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Autopistas Cerradas en México?

Si viajas por carreteras hoy, toma tus precauciones, pues en algunas ocasiones, por accidentes o manifestaciones, hay bloqueos en algunas vialidades; aquí te informamos en qué autopistas hay cierres este viernes, 26 de junio de 2026, de acuerdo con reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

En N+, te informamos sobre cierres en carreteras hoy, luego de los bloqueos que realizó esta semana la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), para exigir seguridad en las autopistas del país.

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¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

A continuación, te informamos dónde hay bloqueos en carreteras hoy viernes, según los informes de Capufe y la Guardia Nacional.

09:38 horas: Policías de CDMX desplegaron un operativo en la Calzada Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, a la altura del Puente de la Concordia, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por la llegada de manifestantes sobre la Autopista México-Puebla.

08:00 horas: Capufe anunció cierre a la circulación en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca, de las 08:00 a las 11:00 horas de hoy, por trabajos de estabilización de taludes en el kilómetro 19+535.

06:41 horas: Hay bloqueo por manifestantes en el kilómetro 160+000 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz.

06:32 horas: Cierre total en la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, en el kilómetro 124, por un accidente.

04:23 horas: Cierre parcial en la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz, por un fuerte accidente entre tractocamiones.

04:06 horas: Bloqueo por un grupo de manifestantes que se concentró cerca del kilómetro 240+000 de la carretera Ciudad Obregón-Hermosillo, con dirección a Hermosillo, Sonora, a la altura de el Fraccionamiento Haciendas del Sur.

RMT