Abren Zona Restringida del Templo Mayor: ¿Hasta Cuándo Puedes Visitar el Juego de Pelota?

El Templo Mayor, que es un sitio que suele ser muy turístico en la Ciudad de México (CDMX), abrió una zona restringida, en N+ te compartimos hasta cuándo puedes visitar el juego de pelota.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) compartió "por tiempo limitado, habrá recorridos por el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan".

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En ese sentido, los visitantes del Museo del Templo Mayor tendrán una oportunidad poco común para conocer dos espacios que normalmente permanecen cerrados al público.

¿Cuál es la zona restringida que abrió el INAH?

De manera temporal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permitirá el acceso guiado al Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y a una sección del antiguo Juego de Pelota del recinto sagrado de Tenochtitlan.

La apertura forma parte de las actividades del Mundial Social, impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con el objetivo de acercar el patrimonio arqueológico nacional tanto a habitantes de la Ciudad de México como a visitantes nacionales y extranjeros.

Los recorridos estarán disponibles hasta el 19 de julio de 2026. Una vez concluido este periodo, las áreas volverán a cerrarse para que los especialistas continúen con las labores de investigación y conservación arqueológica.

Las visitas son guiadas y están a cargo del personal del área de Comunicación Educativa del Museo del Templo Mayor.

Las visitas se realizan de martes a sábado en los siguientes horarios:

9:30 horas.

11:00 horas.

12:00 horas.

El acceso requiere reservación previa mediante los correos electrónicos del Museo del Templo Mayor. Cada recorrido admite un máximo de 15 personas, con el fin de proteger los vestigios arqueológicos.

La actividad está incluida en el boleto de entrada al museo, cuyo costo es de 105 pesos para nacionales y extranjeros con residencia en México.

FBPT