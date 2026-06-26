Abren Zona Restringida del Templo Mayor: ¿Hasta Cuándo Puedes Visitar el Juego de Pelota?

Descubre el secreto del Templo Mayor; esta es la zona restringida que abrieron de manera temporal

Zona restringida del Templo Mayor.El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del Juego de pelota fueron abiertas en el Templo Mayor. Foto: INAH
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Abren Zona Restringida del Templo Mayor: ¿Hasta Cuándo Puedes Visitar el Juego de Pelota?