Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez: Han Identificado 246 Cuerpos a un Año del Hallazgo

A un año del hallazgo de más de 300 cuerpos apilados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, el caso sigue sin resolverse y el responsable prófugo de la justicia.

Propietario obtuvo un amparo y recuperó su libertadFoto: N+

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A un año del descubrimiento de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, 246 han sido identificados. El caso sigue sin resolverse y el responsable está prófugo. ¿Se hará justicia?

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