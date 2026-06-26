Falla en Transformador Provoca “Apagón” en Hermosillo; Se Reporta Afectación en Hospital

Un apagón se reportó en varias colonias de Hermosillo. Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado donde detalló los motivos que originaron este corte al servicio eléctrico.

Personal de CFE atendiendo falla en suministro eléctrico en Hermosillo, SonoraFoto: CFE

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Interrupción eléctrica en Hermosillo: CFE explica que un transformador causó el apagón. El 76% del suministro ya está restablecido. Descubre qué colonias siguen afectadas.

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