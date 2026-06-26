Falla en Transformador Provoca “Apagón” en Hermosillo; Se Reporta Afectación en Hospital

En Hermosillo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que desde las 3:25 de la tarde del pasado jueves 25 de junio, se interrumpió el servicio de energía eléctrica al sur de de la ciudad, debido a la salida de operación de un transformador de potencia de la subestación Rolando García Urrea.

Ante la situación, personal de la dependencia dijo que se trabajará de manera ininterrumpida para restablecer el servicio; sin embargo, desde las 10 de la noche comenzó la recuperación de la electricidad, restableciéndose el 76 por ciento del suministro general. En las próximas horas se espera que se normalice el suministro en las siguientes zonas:

Altares

Rancho Grande

Nuevo Hermosillo

Arboledas

Gala

Agualurca

Haciendas del Sur

En redes sociales circuló por parte de ciudadanos que este problema afectó al menos a un hospital de la zona donde reportaron que tuvieron que ser trasladados.

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