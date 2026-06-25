¿Paseo de la Reforma, Abierto o Cerrado Hoy? Así Está la Circulación en Zona de CDMX

Toma tus precauciones: Varias calles de Ciudad de México (CDMX) amanecieron con montones de basura, luego de los festejos por el triunfo de México vs Chequia; aquí te decimos cómo está el tráfico hoy, 25 de junio de 2026, en Paseo de la Reforma y la zona del Ángel de la Independencia, lugares a los que se dieron cita miles de personas por los festejos del Mundial 2026.

Los festejos por el histórico 3-0 del México vs Chequia se extendieron hasta la madrugada de este jueves, en Reforma y varios puntos de la CDMX. Por las celebraciones, toneladas de basura quedaron en las calles, por lo que las coladeras se taparon y se formaron los encharcamientos, luego de la fuerte lluvia de ayer.

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¿Paseo de la Reforma está abierto o cerrado?

La mañana de hoy, continúan los trabajos de limpieza a lo largo de Paseo de la Reforma, y el desmontaje de los escenarios y las 18 pantallas gigantes, que instaló el Gobierno de la Ciudad de México, para que los aficionados disfrutaran del partido México vs Chequia, que se jugó en el estadio sede CDMX, como parte de la fase de grupos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reabren Reforma Luego de Prolongado Festejo por Triunfo de la Selección Mexicana

La circulación está abierta en gran parte de Paseo de la Reforma, pero te recomendamos transitar con precaución, pues hay mucha basura y algunos encharcamientos, derivados de las fuertes lluvias del miércoles.

Encontrarás cerrados los carriles centrales de Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Encharcamientos en Reforma

Toma tus precauciones, también hay varios encharcamientos en Paseo de la Reforma, luego de las fuertes lluvias del miércoles, durante el partido México vs Chequia.

Uno de los más grandes encharcamientos de ubica en Reforma, a la altura del cruce con la Avenida Insurgentes.

Festejos por triunfo de México dejan toneladas de basura en Reforma

Los festejos por el triunfo de la Selección Nacional dejaron toneladas de basura en Paseo de la Reforma, por lo que las cuadrillas de limpia de CDMX siguen trabajando en la zona para dejar limpias las calles.

Latas, botellas y plástico inundaron las calles de la Ciudad de México, luego del triunfo sin precedentes de México, que terminó invicto en la fase de grupos y aseguró su pase a dieciseisavos de final.

Mapa del Ángel de la Independencia