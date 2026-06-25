¿Paseo de la Reforma, Abierto o Cerrado Hoy? Así Está la Circulación en Zona de CDMX

Aquí te decimos si hay paso hoy en Reforma, luego de los festejos por el triunfo de México vs Chequia

Festejos por México vs Chequia en ReformaFestejos por partido México vs Chequia en Reforma. Foto: Cuartoscuro

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¡Precaución en Reforma! Tras el 3-0 de México vs Chequia, la zona está llena de basura y encharcamientos. Consulta cómo está el tráfico en CDMX hoy.

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