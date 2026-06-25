¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 25 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 25 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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Mantenimiento en la México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se realizarán trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica del km 125 al 126, con dirección a Querétaro.

El horario de los trabajos será de las 8:00 a las 18:00 horas de este jueves 25 de junio, permanecerá confinado el carril de extrema derecha en el tramo mencionado.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoQuerétaro 🚧

Se realizarán trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica del km 125 al 126, con dirección a Querétaro.

Tome sus precauciones. 🚗⚠️#CAPUFEInforma pic.twitter.com/629VUx2cjI — CAPUFE (@CAPUFE) June 24, 2026

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 25 de junio de 2026, las autoridades no reportaron problemas o afectaciones en esta importante vía.

Sin embargo, el miércoles 24 de junio se reportaron los siguientes casos:

A las 13:11 horas, manifestantes se concentraron en la plaza de cobro de Palmillas, en ambos sentidos,

A las 12:52 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de choque contra cabina.

A las 10:23 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM