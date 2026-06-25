¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 25 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Transportistas bloquean la autopista México-QuerétaroTransportistas bloquean la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: Hoy jueves 25 de junio, mantenimiento en la México-Querétaro podría afectar tu viaje. Consulta el estado del tráfico y llega a tiempo.

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