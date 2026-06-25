Marchas HOY 25 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marcha en calles de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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No te pierdas las actualizaciones sobre las marchas y eventos en CDMX este 25 de junio. Conoce los puntos clave y planifica tu día con la información de la SSCCDMX.

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