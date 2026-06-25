Marchas HOY 25 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 25 de junio de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 3 concentraciones, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Marchas
Gustavo A. Madero
10:00 Horas.
Comunidad ciclista marchará de:
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Instituto Politécnico Nacional 2508, colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
A un destino por definir.
Concentraciones
Cuauhtémoc
10:00 Horas.
Resistencias MX se concentrará en:
Rodadas ciclistas
Benito Juárez y Coyoacán
Colibrí Benito Juárez rodarán de:
21:00 Horas.
Foro Hermanos Soler, en Miguel Laurent 1156, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.
Centro de Acopio La Virgen Oficial, en avenida de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán.
Con destino a Arcoíris Global (Monumento a la Revolución y Zócalo Capitalino), alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
20:30 Horas.
Rodada Paseo Ciclista, Paseo de Todos
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
LECQ