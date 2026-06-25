¿Por Qué Hay Marcha de Ciclistas Hoy en CDMX? Atropellamiento Causa Indignación

Aquí te explicamos cuál es el motivo de la marcha de ciclistas de hoy, en Ciudad de México

Paseo ciclista en Reforma, CDMXPaseo ciclista en Reforma, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Por qué marchan los ciclistas hoy en CDMX? Exigen justicia y dignidad estudiantil. Descubre aquí los detalles de esta protesta.

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