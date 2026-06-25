¿Por Qué Hay Marcha de Ciclistas Hoy en CDMX? Atropellamiento Causa Indignación

La comunidad ciclista realizará una marcha hoy, 25 de junio de 2026, en Ciudad de México (CDMX); aquí te explicamos el motivo de la movilización de este jueves, luego de un atropellamiento que causó indignación.

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¿Dónde es la marcha de ciclistas?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un grupo de ciclistas va a marchar este jueves, a partir de las 10:00 horas, por calles de la Ciudad de México.

Según el reporte de la SSC, la marcha de los ciclistas partirá desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con destino por definir.

Sin embargo, los manifestantes bloquearon la Avenida Instituto Politécnico Nacional, en el exterior del Cinvestav.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo en PN: Investigadores y Estudiantes Exigen Justicia por Atropellamiento de Doctor

¿Por qué hay marcha de ciclistas hoy?

Los ciclistas se manifestarán hoy para exigir justicia para Juan Uriel Mascotte, investigador del Cinvestav, quien fue atropellado y agredido por el profesor, Jaime García Mena, el 14 de abril de 2025.

Juan Uriel Mascotte explicó a N+ que desde el 5 de junio de 2026 le impidieron el ingreso al Cinvestav y las autoridades dieron por terminada su estancia postdoctoral.

Además, la movilización exigirá dignidad estudiantil y la abolición del abuso en el IPN.

La SSC no descartó que se sumen otros grupos estudiantiles y sindicales a la manifestación, por la que prevé posibles bloqueos en calles de la Ciudad de México.

RMT