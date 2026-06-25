No Pases por Esta Zona de CDMX: Avenidas Afectadas por Marcha de Ciclistas Hoy

Comunidad ciclista marcha este jueves 25 de junio de 2026 en la CDMX; aquí te informamos sobre la zona con bloqueos

Estudiantes del IPN durante protesta en Canal Once el 21 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstudiantes del IPN durante protesta en Canal Once el 21 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Precaución en CDMX: Ciclistas marchan hoy en demanda de justicia y dignidad. Consulta avances y evita bloqueos con N+.

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