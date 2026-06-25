No Pases por Esta Zona de CDMX: Avenidas Afectadas por Marcha de Ciclistas Hoy

¡Toma precauciones! Este jueves, 25 de junio de 2026, una nueva marcha afectará calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX); por lo que aquí te decimos la zona exacta de la protesta para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, se trata de una movilización de la comunidad ciclista.

En N+ te brindamos los detalles de esta protesta y también de las otras marchas previstas para este jueves, cuyo avance puedes consultar en el portal web, a través de redes sociales y de la señal de N+ FORO.

Marcha de ciclistas hoy

Según información de la agenda de la SSC, la comunidad ciclista realizará una marcha alrededor de las 10:00 horas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los ciclistas se concentrarán en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).

del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco.

Hasta el momento no han definido el destino de la movilización, pero se prevé el bloqueo de vialidades en esta zona.

¿Cuál es la demanda de los ciclistas?

De acuerdo con los datos, la marcha de la comunidad ciclista es para exigir justicia para un profesor del CINVESTAV Zacatenco, el cual fue atropellado y agredido por otro

profesor el pasado 24 de abril.

Los manifestantes además demandarán dignidad estudiantil y la abolición del abuso en la institución.

La SSC no descartó que se unan en apoyo de la protesta comités estudiantiles y sindicales.

SPB