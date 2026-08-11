Seguridad

Ataque Armado Deja Un Hombre Herido de Bala en Juárez, Nuevo León

La víctima presentaba impactos de bala en la pierna derecha y el antebrazo izquierdo. El ataque armado generó el despliegue de policías hasta la colonia Rincón Del Parque

Hombre herido es trasladado al Hospital General de JuárezEl hombre herido de bala fue trasladado al Hospital General de Juárez. Foto: N+

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Ataque armado en Juárez, Nuevo León deja un hombre herido. La víctima fue trasladada al hospital con impactos de bala. Autoridades buscan a los responsables.

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