Ataque Armado Deja Un Hombre Herido de Bala en Juárez, Nuevo León

Un ataque armado dejó como saldo un hombre lesionado en una casa ubicada en la calle Rincón De Bilbao y Rincón De Olvera en la colonia Rincón Del Parque, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hecho se registró durante la madrugada del martes 11 de agosto y generó la movilización de las autoridades de seguridad.

Fue alrededor de las 03:00 de la mañana cuando ocurrió el ataque armado que alarmó a vecinos de la colonia Rincón Del Parque. Hasta el sitio arribaron policías y paramédicos donde trasladaron al hombre herido hasta el Hospital General de Juárez, pues presentaba impactos de bala en la pierna derecha y el antebrazo derecho.

La zona fue acordonada por los oficiales en espera de los investigadores y agentes ministeriales para llevar a cabo el levantamiento de evidencias iniciar las indagatorias correspondientes y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, no se tiene rastro de los presuntos responsables que ya son buscados por las autoridades.

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Matan a hombre con arma blanca durante discusión en Monterrey

La madrugada del pasado sábado 8 de agosto se registró otro hecho de violencia que dejó como saldo un hombre muerto tras ser atacado con un arma blanca, supuestamente durante una pelea al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Derechos Sindical y Julio Camelo, en la colonia Burócratas Municipales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fueron testigos quienes pidieron el apoyo de las autoridades de seguridad y paramédicos, quienes a su llegada, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía de Monterrey de inmediato acordonaron este punto y resguardaron el domicilio donde sucedieron los hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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