¿A Qué Hora Inicia Marcha por Ayotzinapa Hoy? Cierres y Bloqueos por Manifestación

Evita el tráfico: Entérate a qué hora es la marcha por el caso Ayotzinapa hoy y cuál es la ruta de la manifestación

Bloqueo por caso Ayotzinapa en CDMXProtesta por caso Ayotzinapa, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX, habrá una marcha por el caso Ayotzinapa. Conoce la ruta y evita el tráfico. Padres de los 43 estudiantes lideran la manifestación.

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