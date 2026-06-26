¿A Qué Hora Inicia Marcha por Ayotzinapa Hoy? Cierres y Bloqueos por Manifestación

Toma tus precauciones: Este viernes, en la Ciudad de México, habrá varias movilizaciones, entre ellas una marcha por el caso Ayotzinapa; aquí te decimos a qué hora es la manifestación de hoy, 26 de junio de 2026, y dónde hay cierres viales por los bloqueos.

Recuerda que en N+, encontrarás las últimas noticias sobre movilidad en CDMX, como marchas y bloqueos, así como el estado de las carreteras.

¿A qué hora es la marcha por Ayotzinapa hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que la marcha por el caso Ayotzinapa será a partir de las 16:00 horas y será encabezada por padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Los manifestantes siguen con su lucha para exigir justicia, verdad y cárcel para los responsables de la desaparición de los normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Ruta de la marcha por el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la SSC, la marcha por el caso Ayotzinapa será del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la zona Centro de CDMX.

La SSC también mencionó que a la marcha por Ayotzinapa se podrían sumar algunos grupos de apoyo como la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Secretaría de Seguridad de CDMX no descartó el arribo de autobuses con manifestantes al punto de concentración, para la marcha de hoy.

Mapa de la ruta de la marcha por Ayotzinapa

RMT