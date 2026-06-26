Marchas HOY 26 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en calles de la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro

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CDMX hoy: 1 marcha, 4 concentraciones y más. Conoce los detalles para planificar tus movimientos y evitar retrasos.

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