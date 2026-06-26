Marchas HOY 26 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 26 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 4 concentraciones, 1 rodada ciclista, 1 rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

16:00 Horas.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán de:

Ángel de la Independencia.

Con destino al Hemiciclo a Juárez.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

09:00 Horas.

El Colectivo “Haz Valer Mi Libertad” se concentrará en:

Estela de luz, en Lieja 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas ciclistas

Milpa Alta

18:15 Horas.

Chirimixquic's Bike rodarán de:

Reloj de Tecomitl, en Plaza de La Corregidora 26, colonia Cruztitla.

Con destino a Santa Ana Tlacotenco, Estado de México.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

19:00 Horas.

Beta Rollers rodarán de:

Palacio de Bellas Artes.

Con destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ