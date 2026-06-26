Video de Terremoto Hoy: Momento Exacto del Fuerte Sismo en Filipinas este Viernes

Un terremoto sacudió a Filipinas este viernes, luego de los fuertes sismos que se han registrado en Venezuela y Japón

Daños por terremoto en Mindanao, Filipinas, el 7 de junio 2026.Daños por terremoto en Mindanao, Filipinas, el 7 de junio 2026. Foto: AP
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