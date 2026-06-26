Video de Terremoto Hoy: Momento Exacto del Fuerte Sismo en Filipinas este Viernes

Un nuevo terremoto se registró hoy viernes 26 de junio 2026 ahora en Filipinas, luego de los fuertes sismos que sacudieron Venezuela y Japón recientemente. El momento exacto del temblor en Mindanao quedó registrado en un video que se compartió en redes sociales.

Apenas el pasado 24 de junio 2026 Venezuela sufrió el impacto de dos terremotos casi simultáneos, los cuales han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

En Japón también se registró esta semana un temblor fuerte, que quedó registrado en video por usuarios de redes sociales.

Video del terremoto en Filipinas

La mañana de este viernes se reportó que un terremoto magnitud 6.7 sacudió Filipinas y se difundió un video del momento del fuerte sismo.

En redes sociales se compartió cómo un par de personas que se encontraban en una zona de la costa sur, junto a varias gallinas, se abrazaban mientras se movía la tierra.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que la magnitud del temblor fue de 6.7 y se produjo a una profundidad de 65.7 kilómetros, a unos 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao.

En Mindanao, la misma zona donde se registró el fuerte sismo hoy, apenas se registró un terremoto magnitud 7.8 el pasado 7 de junio, que dejó decenas de muertos.

El temblor de este viernes no activó alerta de tsunami, de acuerdo con el USGS.