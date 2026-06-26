Nuevo Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Viernes 26 de Junio 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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