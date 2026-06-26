Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 26 de Junio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 26 de Junio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Cruzar a San Diego desde Mexicali hoy podría ser lento. Carriles normales hasta 2 horas. Revisa los tiempos en vivo y considera opciones rápidas para un cruce más ágil.

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