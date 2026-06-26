Detienen a 'Güero Pink', Jefe Regional de Célula Delictiva, y a Exmando Policial en Sinaloa

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a dos personas en Sinaloa, entre ellas Misael “N”, alias Güero Pink, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado.

Mientras que el segundo detenido es Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

El Gabinete de Seguridad informó que ambos fueron detenidos ayer 25 de junio de 2026 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en Escuinapa.

¿Quién es El Güero Pink?

Las autoridades indicaron que Misael “N”, alias Güero Pink, fue identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad.

"Era el Jefe Regional del Cártel del Pacífico, facción'Menores', con presencia en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, Sinaloa", detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El sujeto fue identificado por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia; además del secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero de este año.

Mientras que Hilario “N” fungió como exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

En la acción, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

“Con acciones coordinadas seguimos debilitando a los grupos generadores de violencia y avanzando en la construcción de la paz en Sinaloa”, afirmó el Gabinete de Seguridad.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1 detuvieron a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios… pic.twitter.com/qCCexZ1qYs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

SPB