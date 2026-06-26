Detienen a 'Güero Pink', Jefe Regional de Célula Delictiva, y a Exmando Policial en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad anuncia detenciones para debilitar a grupos generadores de violencia en la entidad

Detenidos en Escuinapa, Sinaloa, durante operativo de seguridad. Foto: X @GabSeguridadMXDetenidos en Escuinapa, Sinaloa, durante operativo de seguridad. Foto: X @GabSeguridadMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Capturan a 'Güero Pink' y exmando policial en Sinaloa. Operativo conjunto busca frenar la violencia. Descubre más sobre estos arrestos y su impacto en la región.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+