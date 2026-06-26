Toro Mata a Adulto Mayor en Yerbabuena Cañada de Amézquita en Silao

El señor Alberto Hernández de 63 años de edad, murió después de ser embestido por un toro cuando le fue a llevar de comer a su ganado en Yerbabuena Cañada de Amézquita en Silao, Guanajuato.

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Impactante suceso en Yerbabuena: un toro embiste a un adulto mayor, causando su muerte. Familiares y autoridades buscan esclarecer los hechos.

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