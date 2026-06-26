El pasado jueves por la mañana el señor Alberto Hernández de 63 años de edad, como todas los días salió a alimentar a su ganado en la comunidad de Yerbabuena Cañada de Amézquita en Silao.

Sin embargo, lo extraño para sus familiares fue que no regresaba a casa, por lo que poco antes del anochecer lo fueron a buscar.

El señor Alberto presentaba dos heridas causadas presuntamente por el toro

Siendo encontrado tirado e inconsciente en una parcela donde acostumbraba llevar a comer a sus animales.

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El señor Alberto, presentaba dos heridas presuntamente causadas por la embestida del toro, una en la cabeza y otra en el abdomen.

Familiares, trasladaron el cuerpo de la víctima a su casa, donde llamaron a la Central de Emergencias 911, informando sobre lo sucedido.

Autoridades estatales serán los encargados de esclarecer los hechos

Paramédicos que arribaron al lugar, solamente pudieron confirmar que el señor Alberto, ya no contaba con signos vitales.

Por lo que se tuvo que informar a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes.

Después de que se realizara la apertura de una carpeta de investigación, el cuerpo del adulto mayor fue trasladado a que le practique la necropsia de ley.