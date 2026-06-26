Sheinbaum Tendrá Llamada con Delcy Rodríguez por Apoyo a Venezuela

La presidenta detalló a qué hora se comunicará hoy con Delcy Rodríguez para coordinar el apoyo a Venezuela tras los terremotos

Terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira,Edificio derrumbado luego de los dobles terremotos que sacudieron la Caraballeda, estado de La Guaira, en Venezuela. Foto: AFP

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