Sheinbaum Tendrá Llamada con Delcy Rodríguez por Apoyo a Venezuela

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 26 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tendrá una llamada con la mandataria Delcy Rodríguez para hablar sobre el apoyo a Venezuela luego de los terremotos.

"Hoy a las 10 de la mañana tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar".

Cabe señalar que desde México partió ayuda humanitaria para las personas afectadas por los fuertes sismos, en N+ te compartimos cómo es: De Binomios Caninos a Expertos: Llega a Venezuela la Ayuda de México por Terremotos.

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Sheinbaum habla de solidaridad de México

La presidenta afirmó que la rápida respuesta del Gobierno mexicano ante los sismos obedece a dos principios fundamentales. El primero, dijo, es la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano ante las tragedias.

"En México siempre nos damos la mano frente a la tragedia y siempre somos solidarios", expresó durante la conferencia.

Como segundo punto, destacó la preparación de las Fuerzas Armadas para atender emergencias mediante el Plan DN-III, un protocolo que, recordó surgió tras el terremoto de 1985 para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante desastres naturales.

De igual manera, explicó que tanto el Ejército como la Marina cuentan con personal especializado en labores de rescate y que ante una emergencia como un sismo o una inundación, el despliegue puede realizarse de manera inmediata.

FBPT