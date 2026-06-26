Marcha por Ayotzinapa Hoy en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Manifestación

Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos exigirán avances en el caso; te compartimos la ruta que seguirán los manifestantes

Vinculan a Proceso a Exsubprocuradora de Guerrero, Ligada en Caso AyotzinapaProtesta por desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+