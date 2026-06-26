Marcha por Ayotzinapa Hoy en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Manifestación

Este día habrá una marcha en la Ciudad de México (CDMX) por el caso Ayotzinapa, en N+ te compartimos cuál será la ruta y zona afectada por la manifestación.

La marcha estará encabezada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes exigirán avances en las investigaciones del caso.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la manifestación podría generar afectaciones a la circulación en vialidades del centro de la capital.

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¿Cuál será la ruta de la marcha por Ayotzinapa?

La concentración está programada para las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia, desde donde los participantes marcharán hacia el Hemiciclo a Juárez.

El recorrido contempla el paso por algunas de las principales avenidas del centro de la ciudad, por lo que podrían registrarse cierres parciales y tránsito lento durante el desarrollo de la movilización.

Además de los familiares de los estudiantes, se prevé la participación de diversas organizaciones y colectivos, entre ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, integrantes de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y representantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

FBPT