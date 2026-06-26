César Rodríguez, Fotógrafo Nayarita, Ganador del World Press Photo 2026, Habla de su Trabajo

Este jueves se inauguraron en el Museo Franz Mayer, en el centro de la Ciudad de México, las exposiciones World Press Photo 2026 y World Press Photo: El Archivo, un certamen que cumple 70 años.

Uno de los ganadores de 2026 es el nayarita César Rodríguez, quien habla de su trabajo premiado sobre el cambio climático.

“Es algo como un aliciente, una palmadita, una felicitación que te dice, 'Vas por buen camino’, es también una responsabilidad tal vez a seguir contando historias”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Fotógrafo Nayarita César Rodríguez, Ganador del World Press Photo 2026, Habla de su Trabajo

Este año, César Rodríguez, fotógrafo de Nayarit, fue ganador en el certamen World Press Photo 2026 por una serie de imágenes sobre el cambio climático en el país que incluyen sequías, inundaciones y comunidades arrasadas por el incremento en el nivel del mar. Él es parte de esta muestra que selecciona decenas de fotografías que reflejan historias reales ocurridas alrededor del mundo, documentadas por periodistas gráficos.

“Yo creo que la exposición aquí en el World Press Photo sí es una dosis de realidad, también sirve para sacarnos a todos de nuestras burbujas. (…) Y venir a verlo en una exposición como esta que tiene fotografías de todo el mundo y temas también muy amplios, pues creo que nos hace dar cuenta de cómo está el mundo, la realidad”

World Press Photo

El World Press Photo, creado en Países Bajos en 1955 llegó a la edición número 70. Debido a esto y también para conmemorar los 40 años del Museo Franz Mayer se trajeron 33 fotografías originales ganadoras de este premio internacional de fotografía. Algunas de ellas se han convertido en íconos de la historia mundial.

Al respecto, Martha Echevarria, curadora de World Press Photo 2026, indicó:

“La exposición de Archivo sale por primera vez de los Países Bajos para esta exposición. Es como toda una retrospectiva histórica que además nos permite ver cómo ha cambiado la forma, la mirada, cómo ha cambiado la forma de documentar y para nosotros como público, de ver las historias”

Con información de Raymundo Pérez Arellano, Alexa Herrera y Víctor Olvera.

LECQ