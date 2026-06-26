César Rodríguez, Fotógrafo Nayarita, Ganador del World Press Photo 2026, Habla de su Trabajo

En el Museo Franz Mayer, en la CDMX, se inauguraron las exposiciones World Press Photo 2026 y World Press Photo: El Archivo, un certamen que cumple 70 años

Fotógrafo nayarita César Rodríguez, uno de los ganadores de World Press Photo 2026.Foto: N+

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World Press Photo celebra 70 años con una muestra histórica en CDMX. César Rodríguez destaca con su trabajo sobre el cambio climático.

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