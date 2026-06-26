Hombre Armado Atrincherado en Tecámac se Entregó: Tuvo Como Rehenes a su Familia 29 Horas

Un hombre armado se atrincheró durante 29 horas, dentro de una vivienda, en la colonia Los Héroes sexta sección, en Tecámac

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la casa donde un sujeto tomó a varios rehenes en Ecatepec.Foto: N+

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Tensión en Tecámac: un hombre armado mantuvo a su familia como rehenes en Los Héroes. La policía negoció para liberar a su esposa, hijos y suegros. ¿Qué llevó a esta situación crítica?

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