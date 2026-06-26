Hombre Armado Atrincherado en Tecámac se Entregó: Tuvo Como Rehenes a su Familia 29 Horas

Un hombre fuertemente armado, se atrincheró desde la madrugada del jueves, dentro de una vivienda, en la colonia Los Héroes sexta sección, en Tecámac, Estado de México, y se entregó luego de 29 horas de tomar a familiares como rehenes.

Policías y fuerzas federales, negociaron con el hombre atrincherado para liberar a su familia, a quienes tomó como rehenes: Se trata de su esposa, sus 3 hijos menores de edad y sus suegros.

El hombre es adicto a las drogas, y buscaba impedir que lo trasladen a un centro de rehabilitación.

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¿Qué pasó en Los Héroes Tecámac?

En principio se indicó que el sujeto presentaría problemas de esquizofrenia y que habría llegado armado a su domicilio, donde estaban dos mujeres y menores de edad, según confirmaron las autoridades.

Posteriormente se informó que el sujeto no tiene ninguna condición mental, y que se trata de una persona consumidora de cristal, que se molestó después de que le indicaron que sería enviado a un anexo.

Por lo que alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 25 de junio, irrumpió en su vivienda con un arma y amenazó a sus familiares.

La esposa contactó al encargado del Centro de Rehabilitación Casa de Jesús, Samuel Campos, quien avisó a su vez a las autoridades.

Se indicó que el hombre tenía una arma blanca y una arma corta, que tenía a sus suegros, sus tres hijos y a su pareja retenidos.

El encargado del centro de rehabilitación refirió que es una persona intoxicada, por lo que consideraba necesario actuar para evitar una tragedia.

Negociación

El jueves integrantes de ese centro, intentaron negociar con el sujeto, para que saliera voluntariamente, pero no tuvieron éxito.

Por la noche los policías se replegaron, a la espera de que la situación se resuelva a través de la negociación.

Con información de N+

LECQ