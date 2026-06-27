Ordenan la Libertad para Exgobernador de QRoo, Roberto Borge; Seguirá en Prisión Domiciliaria

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado del delito de lavado de dinero, saldrá del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, para seguir bajo prisión domiciliaria.

Así lo determinó la jueza Graciela Anaya Ruiz, del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, quien ordenó la libertad, lo anterior después de que el exgobernador acreditó la garantía económica de 10 millones de pesos.

Además, se le impusieron medidas como la prohibición de salir del país y acercarse a las autoridades que conocen de su proceso, así como la colocación de un brazalete electrónico.

Roberto Borge fue internado en ese centro penal en enero de 2018, acusado del delito de delincuencia organizada, relacionado con recursos de procedencia ilícita, del cual fue absuelto en mayo pasado.

Actualmente, sigue el proceso por el delito de lavado de dinero, por lo que se mantiene bajo prisión domiciliaria, misma que fue decidida por la jueza Graciela Anaya.

¿A qué hora sale Borge del penal de Morelos?

Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016, fue detenido en Panamá en junio de 2017, acusado de actos de corrupción, entre ellos peculado y lavado de dinero, y delincuencia organizada.

Tiempo después fue extraditado a México para enfrentar la justicia. Fue internado el 5 de enero de 2018 en el centro ubicado en Morelos, donde ha seguido sus procesos.

Luego de la decisión de la jueza mexiquense, se realizarán los trámites conducentes en el penal morelense para su salida, la cual se espera ocurra este sábado.

Personal de Policía Procesal de Guardia Nacional informó que arribará al centro a partir de las 7:00 horas para realizar el traslado al domicilio autorizado y garantizar el cumplimiento de la medida cautelar.

Con información de N+

ICM