Ordenan la Libertad para Exgobernador de QRoo, Roberto Borge; Seguirá en Prisión Domiciliaria

El exmandatario estatal, acusado de lavado de dinero, saldrá alrededor de las 7 de la mañana de este sábado del Penal de Morelos

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo,Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, seguirá en prisión domiciliaria. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, saldrá del penal de Morelos para cumplir prisión domiciliaria. ¿Qué implica esta decisión judicial?

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