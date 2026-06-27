Muere Hombre Durante Incendio en Vivienda Improvisada de Ensenada

Un hombre perdió la vida durante un incendio registrado la madrugada de este sábado en una vivienda improvisada ubicada sobre un arroyo, cerca de la calle 16 de Septiembre, en la colonia 17 de Abril, en Ensenada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte y realizaron labores para controlar y extinguir el fuego que consumía la estructura.

En las acciones participaron la máquina M-31 de la Estación Norte, con apoyo de la unidad M-22 de la Estación Valle Dorado.

Localizan cuerpo entre los escombros

Una vez que las llamas fueron controladas, los bomberos inspeccionaron el sitio y localizaron el cuerpo sin vida de un hombre entre los restos de la vivienda.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de las autoridades para permitir el desarrollo de las diligencias periciales.

La Fiscalía General del Estado inició la investigación correspondiente para determinar qué originó el incendio y confirmar la identidad de la persona fallecida.

Hasta el momento no se ha informado si el incendio fue provocado o derivó de un accidente.

Las autoridades señalaron que será el resultado de los peritajes el que permita establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

APG