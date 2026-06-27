Muere Hombre Durante Incendio en Vivienda Improvisada de Ensenada

Bomberos sofocaron el fuego y localizaron el cuerpo entre los restos de la estructura, la Fiscalía investiga las causas del siniestro.

Muere hombre en incendio en EnsenadaFoto: N+

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Un hombre pierde la vida en un incendio en Ensenada. Bomberos controlan el fuego y localizan el cuerpo. La Fiscalía busca respuestas. ¿Fue un accidente o algo más? Infórmate sobre el caso.

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