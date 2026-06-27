Localizan Feto de Ocho Meses Dentro de Contenedor de Basura en Fraccionamiento de Tijuana

Vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor, el cuerpo fue localizado envuelto en una cobija dentro de un contenedor

Hallan Feto de Ocho Meses en Contenedor de Basura de TijuanaFoto: N+

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Feto de ocho meses hallado en Tijuana dentro de un contenedor de basura. La investigación busca esclarecer las causas y posibles responsabilidades. Autoridades continúan con las diligencias.

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