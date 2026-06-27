Localizan Feto de Ocho Meses Dentro de Contenedor de Basura en Fraccionamiento de Tijuana

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación tras el hallazgo de un feto de aproximadamente ocho meses de gestación al interior de un contenedor de basura ubicado en la privada Valle Chapala, del fraccionamiento Viñedos Casa Blanca, en Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte olor proveniente del cuarto de residuos llevó a vecinos a solicitar la presencia de las autoridades durante la tarde del jueves.

Al inspeccionar el área, agentes de la Fiscalía localizaron el cuerpo envuelto en una cobija dentro de uno de los contenedores.

Tras conocerse el hallazgo, habitantes del fraccionamiento colocaron veladoras y algunos peluches frente al cuarto de residuos como muestra de respeto.

El sitio permaneció resguardado por las autoridades mientras se realizaban las diligencias periciales.

Investigación buscará esclarecer lo ocurrido

La presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval, Estefanía Campos García, señaló que corresponderá a la Fiscalía determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

Explicó que la investigación deberá considerar todos los elementos del caso para determinar si se trató de una situación derivada de una condición médica o si existió alguna conducta que pudiera constituir un delito.

Acceso restringido será parte de las indagatorias

Vecinos señalaron que el contenedor se encuentra dentro de un cuarto de residuos con acceso restringido para los residentes de la privada, por lo que consideran que este aspecto podría aportar información relevante para la investigación.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas relacionadas con el caso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer la causa del fallecimiento y obtener mayores elementos que permitan esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación continúa en curso.

Información Perla Velázquez

APG