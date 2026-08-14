Seguridad

Vinculan a Hombre Acusado de Presuntamente Ocultar a Menor Dentro de Clóset en Gómez Palacio

Autoridades vincularon a proceso a un Eduardo 'N', acusado de presuntamente ocultar a un menor dentro del clóset de una casa en Gómez Palacio.

Vinculan a Hombre Acusado de Presuntamente Ocultar a Menor Dentro de Clóset en Gómez PalacioEl hombre y la mujer fueron detenidos por presuntamente ocultar a un menor dentro del clóset de una casa. Foto: Policía Municipal

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