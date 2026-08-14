Vinculan a Hombre Acusado de Presuntamente Ocultar a Menor Dentro de Clóset en Gómez Palacio

Este 13 de agosto se llevó a cabo la audiencia inicial contra Martha 'N' de 73 años y Eduardo 'N' de 38, quienes presuntamente ocultaron a un menor en un clóset de una casa en Gómez Palacio.

El juez de control encontró pruebas suficientes para llevar a cabo la investigación de los implicados por el delito de sustracción de niñas, niños y adolescentes o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

Eduardo 'N' permanecerá en el Centro Penitenciario

Así mismo, se determinó la vinculación de proceso en contra de Eduardo 'N', por lo que permanecerá recluido en el Centro Penitenciario, mientras que Martha 'N' estará en arraigo domiciliario.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Gómez Palacio resguardaron a un niño de cinco año en una casa ubicada en la calle Constitución y avenida Morelos.

Los agentes de seguridad encontraron al menor dentro un clóset, cubierto con prendas y visiblemente asustado en una habitación de la segunda planta de la vivienda.

Se informó que también fueron resguardados otros dos menores que estaban bajo la tutela de la mujer y que se encontraban en presunta omisión de cuidados.