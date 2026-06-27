Temblor en Afganistán Hoy 27 de Junio 2026: Se Registra Sismo de Magnitud Preliminar 6.1

Se ha registrado un temblor en Afganistán de magnitud preliminar 6.1 este sábado 27 de junio 2026, según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) modificó la magntud a la cifra preliminar de 5.8.

El sismo se registró a las 17:34 horas (tiempo local), con epicentro a 43 kilómetros al sur de Jurm, en la provincia de Badajshán, situada al noreste del país asiático.

El epicentro, con una profundidad de 191.9 km, se determinó inicialmente a 36,47 grados de latitud norte y 70,83 grados de longitud este.

El temblor sacudió la región del Hindu Kush.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre afectaciones o personas lesionadas, pero en N+ te mantendremos al tanto de las últimas noticias.

En los últimos días, destructivos terremotos han azotado en Filipinas y Venezuela, donde se contabilizan cerca de mil personas fallecidas y más de 50 mil desaparecidos.

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