Temblor en Afganistán Hoy 27 de Junio 2026: Se Registra Sismo de Magnitud Preliminar 6.1

El USGS ha reportado que el temblor en Afganistán se ha registrado al sur del distrito de Jurm.

Temblor en Afganistán hoyFoto: USGS
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