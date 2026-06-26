Clausura Profepa Aserradero Ilegal en Zaragoza, Puebla: Aseguran Madera y Maquinaria

El responsable del centro no presentó la documentación requerida para demostrar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.

Aseguraron materia prima y maquinaria en Zaragoza, Puebla.Foto: Profepa

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Aserradero en Zaragoza cerrado por Profepa tras descubrirse operaciones sin permisos. Se incautaron 37.584 m³ de madera. Descubre más sobre esta acción.

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