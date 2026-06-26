Clausura Profepa Aserradero Ilegal en Zaragoza, Puebla: Aseguran Madera y Maquinaria

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal el centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales maderables ubicado en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla del municipio de Zaragoza en Puebla.

Durante la inspección efectuada el pasado 11 de junio, personal de la Profepa verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia forestal.

Aseguran madera y maquinaria durante clausura de centro de transformación en Zaragoza

El responsable del centro no presentó la documentación requerida para demostrar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales existentes en el lugar.

Entre las anomalías destacan principalmente:

La falta de autorización para el funcionamiento del centro

Ausencia de inscripción en el Registro Forestal Nacional

Falta de documentación que acreditara las capacidades autorizadas de transformación

⁠Inexistencia de contratos o documentos que demostraran el origen de la madera

Se detectó la omisión de libros de registro de entradas y salidas, remisiones forestales, reembarques forestales, y otros controles obligatorios para este tipo de establecimientos.

Por dicha razón, de manera precautoria fueron asegurados 37.584 metros cúbicos de madera de pino en distintas presentaciones, cinco unidades de maquinaria, y equipo de aserrío utilizado para la transformación de materias primas forestales.

Con información de Jessica Meléndez

JAPR