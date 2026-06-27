Asesinan a Repartidor de Tortillas en Ciudad Juárez; Detienen a Dos Presuntos Responsables

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de una camioneta blanca en calles de la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez.

La víctima, de acuerdo con información preliminar, se dedicaba al reparto de tortillas y fue atacada sobre la calle Profesora Candelaria Díaz Bustamante.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para tratar de localizar a los responsables del homicidio.

Minutos después, las autoridades lograron detener a dos hombres presuntamente relacionados con el ataque armado.

Uno de los detenidos presentaba una herida de bala

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que durante la intervención uno de los sospechosos presentaba una lesión por arma de fuego en una de sus manos.

Además, los agentes municipales aseguraron un arma de fuego que será integrada a las investigaciones para determinar si fue utilizada durante el homicidio.

La escena del crimen fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaban el levantamiento de evidencias.