Asesinan a Repartidor de Tortillas en Ciudad Juárez; Detienen a Dos Presuntos Responsables

Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una camioneta en la colonia Independencia II de Ciudad Juárez; hay dos detenidos.

Asesinan a repartidor de tortillasFoto: N+

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Asesinato en Ciudad Juárez: un repartidor de tortillas fue baleado en su camioneta. Dos sospechosos detenidos, uno herido. ¿Qué llevó a este ataque en la colonia Independencia II?

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