Discusión por un Perro Termina en Balacera Contra Vivienda en Ciudad Juárez

Una vivienda de la colonia Hidalgo en Ciudad Juárez fue atacada a balazos tras una presunta discusión relacionada con un perro; no se reportaron personas lesionadas.

Tras discusión dispararon contra la viviendaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Discusión por un perro desata balacera en Ciudad Juárez. Vivienda en colonia Hidalgo recibe 9 impactos de bala. No hay heridos, pero rastros de sangre hallados. ¿Qué sucedió realmente?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+