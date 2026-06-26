Discusión por un Perro Termina en Balacera Contra Vivienda en Ciudad Juárez

Una aparente discusión relacionada con un perro terminó en un ataque armado contra una vivienda ubicada en la colonia Hidalgo, en Ciudad Juárez, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron en un domicilio situado en el cruce de las calles Honduras y Chapultepec, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron diversos daños ocasionados por los disparos, principalmente en las ventanas de la vivienda, donde se contabilizaron al menos nueve impactos de bala.

Detectan rastros de sangre en una de las cortinas

Durante la inspección del inmueble, los oficiales observaron rastros hemáticos en una de las cortinas del domicilio; sin embargo, las autoridades informaron que no se localizaron personas lesionadas en el sitio.

Tras recabar información preliminar, los agentes orientaron al propietario de la vivienda para que acudiera ante la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente y continuar con las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos y las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo de la agresión.