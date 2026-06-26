Conductor Pierde el Control de su Vehículo y Termina Volcado en Panteón en Cd. Juárez

Un hombre que circulaba a exceso de velocidad perdió el control del vehículo y terminó volcado al interior del Panteón Municipal Chaveña, en Ciudad Juárez.

El Conductor fue Detenido Tras el AccidenteFoto: N+

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Accidente en Juárez: Conductor pierde el control y termina volcado en el Panteón Municipal Chaveña. ¿Qué llevó a este desenlace?

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