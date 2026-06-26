Conductor Pierde el Control de su Vehículo y Termina Volcado en Panteón en Cd. Juárez

La noche del pasado jueves 25 de junio, el conductor de una camioneta color gris protagonizó un accidente vial luego de presuntamente circular a exceso de velocidad en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el hombre circulaba sobre el Blvd. Municipio Libre y, al llegar al cruce con la calle Namiquipa, intentó tomar una curva a gran velocidad, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, se saliera de la vialidad hacia el Panteón Municipal Chaveña y terminara volcado.

El Conductor fue Detenido Tras el Accidente

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar tras un llamado al número de emergencias 911 realizado por conductores que transitaban por el sector. En el sitio, los oficiales llevaron a cabo el peritaje correspondiente y procedieron con la detención del conductor para que respondiera por los daños ocasionados.

El propietario del Vehículo Acudió al Lugar

Tras concluir las labores periciales, las autoridades informaron que el propietario del vehículo acudió al lugar y declaró que había prestado la camioneta a un amigo, quien corresponde al conductor detenido.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar la situación jurídica del conductor y las responsabilidades derivadas del accidente.