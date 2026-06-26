Joven de 19 Años Resulta Lesionado en Accidente Vial en Ciudad Juárez

Un joven sufrió un esguince en el hombro y lesiones en dos vértebras cervicales tras un accidente vial en el que participaron dos vehículos en Ciudad Juárez.

El Lesionado fue Trasladado a Recibir Atención MédicaFoto: N+

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