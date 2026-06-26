Joven de 19 Años Resulta Lesionado en Accidente Vial en Ciudad Juárez

La tarde del pasado jueves se registró un accidente vial sobre la avenida Waterfill, en Ciudad Juárez, en el que un joven de 19 años resultó lesionado mientras probaba su vehículo luego de haberlo llevado a reparar.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven había llevado su camioneta a un establecimiento de servicio eléctrico y, tras concluir los trabajos, le solicitaron realizar una prueba de manejo sobre la avenida mencionada.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Kentucky, el conductor realizó una vuelta desde el carril izquierdo hacia el carril de extrema derecha, cerrándole el paso a una camioneta tipo pickup que circulaba sobre la misma vialidad, presuntamente a exceso de velocidad.

El Lesionado fue Trasladado a Recibir Atención Médica

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio tras un llamado al número de emergencias 911 realizado por conductores que transitaban por el sector.

En el lugar localizaron a uno de los involucrados, identificado como Hugo M., de 19 años de edad, quien presentaba lesiones de consideración, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y resguardaron el área cerrando uno de los carriles de circulación.

Posteriormente, paramédicos voluntarios de "Búhos de Noche" brindaron atención al joven y lo trasladaron a un hospital, ya que presentaba un esguince en el hombro y lesiones en dos vértebras cervicales.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado quién fue el responsable del percance, debido a que los involucrados ofrecieron versiones distintas sobre lo ocurrido, por lo que ambos conductores fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente hasta el deslinde de responsabilidades.