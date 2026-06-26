Condenan a 125 Años de Prisión a Mujer por Secuestro y Feminicidio en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Cristal “N”, al ser encontrada responsable de los delitos de Secuestro Agravado y Feminicidio, por hechos registrados durante el mes de septiembre de 2018 en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La resolución fue emitida por un Juez, luego del desahogo de pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público durante el Juicio Oral Penal, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad de la acusada en los delitos que le fueron imputados.

Cristal "N" deberá cumplir sentencia de 125 años en prisión

Como parte del fallo condenatorio, el Juez determinó imponer a Cristal “N” una pena de 125 años de prisión, la cual deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Además, la autoridad judicial ordenó la reparación del daño, en términos de ley, que contempla el pago de la indemnización correspondiente por la muerte de la víctima, así como los gastos funerarios derivados del crimen.

¿Cómo ocurrieron los delitos?

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, la acusada contactó a la víctima para caminar juntas hasta un vehículo donde ya esperaba un hombre, quien actuó en complicidad con ella.

Una vez en el lugar, ambos ingresaron a la víctima al automóvil en contra de su voluntad, consumando así la privación ilegal de la libertad.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2018, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en un terreno baldío del municipio de Juárez, Nuevo León, con evidentes lesiones, sin vestimenta y exhibido en la vía pública.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios señaló que durante la investigación se acreditaron diversas razones de género para encuadrar el caso como un feminicidio.

Entre ellas se encuentran los nexos familiares entre la víctima y los responsables, la incomunicación derivada de la privación de la libertad, las lesiones infamantes que presentaba el cuerpo y la exhibición del mismo desnudo y sin vida en la vía pública.

Estas circunstancias fueron consideradas elementos suficientes para sustentar la acusación por el delito de feminicidio, además del secuestro agravado.

RR