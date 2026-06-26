Condenan a 125 Años de Prisión a Mujer por Secuestro y Feminicidio en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia de 125 años de prisión contra Cristal “N” por los delitos de secuestro agravado y feminicidio, cometidos en septiembre de 2018.

Autoridades sentencian de 125 años de prisión a mujerFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Condenan a 125 años de prisión a Cristal 'N' por secuestro agravado y feminicidio en Nuevo León. La sentencia refleja la gravedad del crimen ocurrido en 2018. Conoce más sobre el caso.

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