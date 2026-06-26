Encuentran el Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición en calles de la colonia Granjas Unidas, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal forense.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Membrillos y Cocotero, donde ciudadanos realizaron el reporte las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Tras recibir el aviso, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Peritos y agentes ministeriales comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

No han informado si el hombre presentaba huellas visibles de violencia

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO, donde se practicarán los estudios necesarios para determinar la identidad de la víctima, así como la causa y el tiempo aproximado de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre presentaba huellas visibles de violencia, por lo que las investigaciones continúan abiertas.