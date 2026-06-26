Encuentran el Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición en la colonia Granjas Unidas de Ciudad Juárez; autoridades investigan las causas del fallecimiento.

El cuerpo en descomposición fue localizadoFoto: N+

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Hallan cuerpo en descomposición en Ciudad Juárez. Autoridades investigan causas y buscan identificar a la víctima. ¿Qué sucedió en Granjas Unidas?

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