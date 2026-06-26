El Templo Mayor Permitirá Visitar Espacios Nunca Antes Abiertos al Público hasta Esta Fecha

El INAH dio a conocer que, por tiempo limitado, permitirá a los visitantes conocer el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, así como una sección del juego de pelota en el Templo Mayor

Templo MayorTemplo Mayor, en el Centro Histórico de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Por tiempo limitado, explora áreas inéditas del Templo Mayor. Conoce el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el juego de pelota. Visitas guiadas hasta el 19 de julio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+