El Templo Mayor Permitirá Visitar Espacios Nunca Antes Abiertos al Público hasta Esta Fecha
El INAH dio a conocer que, por tiempo limitado, permitirá a los visitantes conocer el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, así como una sección del juego de pelota en el Templo Mayor
Templo Mayor, en el Centro Histórico de CDMX. Foto: Cuartoscuro
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Por tiempo limitado, explora áreas inéditas del Templo Mayor. Conoce el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el juego de pelota. Visitas guiadas hasta el 19 de julio.
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PorRedacción N+
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha dado a conocer que permitirá a los visitantes conocer zonas del Templo Mayor que antes estaban reservadas para la investigación arqueológica. Por tiempo limitado, quienes acudan al Museo Templo Mayor podrán conocer el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del juego de pelota.
Abren de forma temporal zonas restringidas del Templo Mayor
Ante la presencia de visitantes internacionales por el Mundial 2026, la Secretaría de Cultura ha decidido abrir dos espacios antes reservados del Museo Templo Mayor. Durante unas pocas semanas, el público podrá ingresar al templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del juego de pelota.
Estos espacios, ubicados sobre la calle de República de Guatemala, podrán ser visitados de forma controlada. Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló:
“Esta visita, que permite acercarse de manera responsable y guiada por especialistas, a espacios fundamentales del antiguo recinto sagrado tenochca, nos recuerda que bajo la Ciudad de México permanece viva una memoria arqueológica extraordinaria, que el INAH investiga, conserva y comparte para que más personas conozcan la profundidad histórica de nuestro país”.
Los dos espacios fueron excavados por el Programa de Arqueología Urbana (PAU) del INAH, que dirige el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. El especialista mencionó en un comunicado que, una vez que concluyan las investigaciones en la zona arqueológica, el público podrá visitar la zona de forma libre:
“Estamos trabajando para que esta sección, en un futuro, pueda abrirse al público, una vez que se hayan concluido los procesos de investigación y conservación indispensables en los vestigios”.
¿Hasta cuándo podrá visitarse el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl?
Las dos secciones del Templo Mayor, cuya construcción ocurrió entre los años 1440 y 1521, podrán ser visitadas hasta el 19 de julio. Solo se podrá acudir a través de visitas guiadas, que deben concertarse con una cita previa.