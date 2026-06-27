Asaltan a Hombre y le Roban 200 Mil Pesos al Salir de Banco en San Pedro, NL

Un hombre fue víctima de un asalto al exterior de una sucursal bancaria ubicada en el cruce de la avenida Vasconcelos y la calle Juan Ignacio Ramón, en el municipio de San Pedro Garza García, donde un delincuente logró despojarlo de una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima acababa de salir de la institución bancaria y descendía por las escaleras de la sucursal cuando fue interceptada por un sujeto.

En cuestión de segundos, el presunto delincuente le arrebató una bolsa en la que el hombre llevaba aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

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Tras el robo, la víctima dio aviso a las autoridades, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad en la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, quienes acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias para obtener información que permita localizar al responsable del asalto.

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Asimismo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al lugar para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y comenzar con las diligencias correspondientes.

Como parte de las investigaciones, el personal ministerial también revisa diversas cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la sucursal bancaria y en las vialidades cercanas.

Al exterior de la sucursal bancaria permanece la presencia de elementos municipales y personal de la Fiscalía.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso, mientras que las autoridades continúan recabando evidencia y analizando el material captado por las cámaras de seguridad.

Con información de Porfirio Medellín /Noticias N+

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