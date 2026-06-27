Asaltan a Hombre y le Roban 200 Mil Pesos al Salir de Banco en San Pedro, NL

Un hombre fue asaltado al salir de una sucursal bancaria en San Pedro, donde un delincuente le robó una bolsa con aproximadamente 200 mil pesos en efectivo.

Asalto millonario en sucursal bancariaFoto: N+

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Robo millonario en San Pedro: delincuente arrebata 200 mil pesos a un hombre al salir del banco. La Fiscalía investiga con urgencia. Entérate de lo ocurrido.

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